Os três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) - Bruno Valadares Sousa, Duarte Laja e Luís Filipe Silva - acusados do homicídio de Ihor Homeniuk, em março de 2020 no aeroporto de Lisboa, começaram hoje a ser julgados no campus de justiça, em Lisboa.

Na sessão que começou com 40 minutos de atraso, a defesa começou por apontar as "deficiências" na acusação e na autópsia realizada ao cidadão ucraniano.

Maria Manuel Candal, advogada do arguido Luís Filipe Silva, disse que existem "flagrantes deficiências" por parte do Ministério Público (MP), que acabaram por conduzir a uma acusação precipitada.

Já Ricardo Sá Fernandes, advogado de Bruno Valadares Sousa, referiu que desde março do ano passado que os arguidos foram apresentados aos portugueses como culpados da morte de Ihor Homeniuk e acusou a comunicação social de terem dado como provado factos que desconheciam.

Bruno Sousa rejeita a acusação de ter cometido crime de homicídio qualificado. A sua formação pessoal e profissional são incompatíveis com atos que são imputados”, disse.

Na mesma linha de Maria Manuel Candal, Sá Fernandes afirmou que a autópsia tinha "graves deficiências” e criticou o facto do corpo ter sido cremado, porque impossibilitou que fosse feita uma revisão.

É preciso fazer justiça e se não se comprovar, através da prova, o que está na acusação é preciso absolver os arguidos", concluiu.

Ricardo Serrado, advogado de Duarte Laja, garantiu que o arguido não praticou os factos como estão na acusação e fez questão de mencionar a ausência de prova.

Há prova documental no processo que será relevante para a defesa".

