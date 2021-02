O Tribunal Judicial de Leiria condenou 16 pessoas, entre os 20 e os 56 anos, pela prática dos crimes de tráfico de estupefacientes e de tráfico de menor gravidade, anunciou a Procuradoria da República da Comarca de Leiria.

Um dos arguidos foi condenado na pena de seis anos de prisão, três arguidos na pena de cinco anos e seis meses de prisão e outro na pena de três anos e seis meses de prisão. Os restantes arguidos foram condenados em penas de prisão suspensas na sua execução”, adianta a Procuradoria na sua página na internet.

Neste processo, foram acusados 18 arguidos, tendo dois sido absolvidos.

No essencial, resultou provado que os arguidos, alguns com relações familiares entre si, dedicaram-se, “entre novembro de 2018 e agosto de 2019, na zona da Marinha Grande, à venda de heroína e cocaína a terceiros, mediante o recebimento de contrapartidas monetárias”, sendo que em 11 de agosto de 2019 foram apreendidos cerca de 480 gramas de heroína e 47 gramas de cocaína “na posse de quatro deles”.

A Procuradoria da República da Comarca de Leiria informa que “alguns dos arguidos já tinham antecedentes criminais também pela prática do crime de tráfico, encontrando-se no decurso do período de suspensão da execução da pena de prisão, sendo que um deles já tinha cumprido pena efetiva pelo mesmo tipo de crime”.

Dois arguidos vão continuar a aguardar o trânsito em julgado do acórdão em prisão preventiva e os demais sujeitos às obrigações decorrentes do termo de identidade e residência”, refere.

Na fase de inquérito, a investigação foi dirigida pelo Ministério Público da subsecção especializada do Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, coadjuvada pela PSP da Marinha Grande.