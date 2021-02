Francisco Assis, antigo líder parlamentar do PS e atual presidente do Conselho Económico e Social (CES), vai ser o convidado de Miguel Sousa Tavares, esta segunda-feira, na TVI24, logo a seguir ao 'Jornal das 8'.

Uma conversa sobre o estado do país, sobre o CES e também sobre o Partido Socialista, cuja liderança de António Costa já chegou a contestar, nomeadamente a aproximação do partido à Esquerda e a geringonça da anterior legislatura com comunistas e bloquistas.