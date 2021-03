Perante a evolução da pandemia de covid-19 em Portugal e do recém-anunciado plano de desconfinamento, o Ministério da Educação decidiu reajustar o calendário escolar à luz do que já aconteceu no ano letivo passado.

Este "reajuste" tem o propósito de compensar a interrupção que decorreu entre os dias 22 de janeiro e 5 de fevereiro, afima a tutela.

Em face da retoma de atividades em regime não presencial e visando contribuir para um quadro de justiça e equidade, foi necessário, à semelhança do que já se verificou no ano letivo 2019/2020, proceder à aprovação de um conjunto de medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da COVID-19 no âmbito dos ensinos básico e secundário, para o ano letivo de 2020/2021, quanto à avaliação e certificação das aprendizagens", pode ler-se no comunicado enviado às redações.

Eis as regras: