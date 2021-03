Cientistas japoneses descobriram duas espécies de lesma do mar que consegue cortar a sua própria cabeça e regenerar-se, criando um corpo inteiramente novo, com coração e todos os outros orgãos vitais. O processo, conhecido no mundo científico como autotomia, demora menos de um mês.

A autora do estudo, Sayaka Mitoh, estudante de doutoramento do departamento de Ciências Biológicas da Universidade Feminina de Nara, declarou-se "surpresa" após ter verificado que a cabeça da lesma continuou a mover-se após o processo de automutilação.

A descoberta, registada na publicação ciêntifica Current Biology, dá conta de que uma de três lesmas-do-mar "autotomizou-se ao nível do pescoço", deixando para trás, o corpo, com o coração, rins, intestinos e órgãos reprodutores.

O estudo revela que os corpos deixados para trás não sobrevivem muito tempo após o processo, acabando por decompor-se poucas semanas depois. No entanto, a sua cabeça continua a alimentar-se de pequenas algas, sarando a "ferida" em pouco menos de um dia.

Mitoh e a colega Yusa tentaram replicar o processo, forçando a autotomia através do uso de um cordão de nylon à volta do pescoço das lesmas do mar. O resultado foi o esperado e pouco tempo depois de se automutilarem, os espécimes já tinham sarado as suas feridas.

Sobre o motivo que poderá ter levado as lesmas a desenvolver esta característica, as cientistas levantam a hipótese de que a resposta poderá estar na necessidade dos animais em livrarem-se de parasitas.