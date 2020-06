Os dois homens detidos na quinta-feira, na marina do Funchal, onde chegaram num veleiro que transportava 326 quilos de cocaína, foram esta sexta-feira ouvidos em tribunal, que lhes decretou a prisão preventiva, anunciou a Comarca da Madeira.

Foram apresentados no dia de hoje pela Polícia Judiciária (PJ) do Funchal para interrogatório judicial dois indivíduos do sexo masculino, com 59 e 54 anos, de nacionalidade italiana”, indicou um a comarca em comunicado.

Na nota, pode ler-se que “foram aplicadas as medidas de coação de prisão preventiva, para além do termo de identidade e residência já prestado”.

Os detidos estão indiciados pela prática do crime de tráfico de estupefacientes agravado, aponta.

A PJ apreendeu na quinta-feira 326 quilos de cocaína a bordo do veleiro Goldmund, na marina do Funchal, uma quantidade suficiente “para três milhões de doses individuais (cada grama serve para compor 10 doses)”, revelou o coordenador desta força policial na região.

Esta apreensão ocorreu na sequência de uma operação “de cariz internacional”, desenvolvida pela PJ em cooperação com a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE), e no âmbito da qual foi “sinalizado um veleiro, suspeito de transportar produto estupefaciente, entre a América do Sul e a Europa”.

A embarcação em causa, com bandeira de país estrangeiro, entrou na marina da cidade do Funchal na madrugada de quinta-feira, sendo alvo de busca, em cumprimento de mandado judicial”, indicou a PJ.

Na sequência da busca, foi apreendida a cocaína e detidos dois homens, estrangeiros.

Ricardo Tecedeiro apontou ainda que “as embalagens de droga vinham acondicionadas dentro de 15 sacos”, mencionando que esta foi “uma das maiores apreensões de droga efetuadas na Madeira”.

A mais significante aconteceu “há cerca de dois anos, também numa embarcação, na marina da Calheta, que resultou na apreensão de 600 quilos”, enfatizou.

Segundo este o responsável, o produto estupefaciente “não se destinaria ao mercado regional”.