Portugal regista esta quarta-feira um recorde de mais 3.960 casos de covid-19 e 24 óbitos em 24 horas, segundo o relatório de situação da Direção-Geral da Saúde.

É o dia com mais casos de infeção registados desde o início da pandemia.

Em relação ao número de internamentos, estão hospitalizadas 1.794 pessoas, mais 47 do que ontem, e 262 em cuidados intensivos, mais nove do que no dia anterior.

O país regista agora um total de 51.996 casos ativos, mais 2.279 do que no dia anterior, e há mais 1.657 doentes recuperados, 74.001 no total.

Quanto ao número de óbitos, ascende agora às 2.395 vítimas mortais.

Dos novos casos registados, 2.114 são na região Norte, que totaliza agora um total de 56.122 infeções. No Norte morreram mais 11 pessoas, num total de 1.053 vítimas mortais.

O número de infetados na região Centro subiu para os 10.877, com mais 558 do que no dia anterior. Registaram-se também quatro óbitos, ascendendo o total a 304 vítimas mortais.

No Alentejo há mais 110 casos, 2.558 no total, e registam-se 43 óbitos, mais um do que no dia anterior.

No Algarve contam-se mais 53 casos do que no dia anterior, 2.579 no total, e o número de óbitos manteve-se nos 25.

Em relação às regiões autónomas, os Açores têm mais cinco casos, 353 no total, e mantêm-se as 15 vítimas mortais. A Madeira regista mais 15 casos, 425 no total, sem óbitos até ao momento.