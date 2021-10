O candidato à liderança do PSD Paulo Rangel acusou o Partido Socialista (PS), e em particular o António Costa, como o grande responsável da crise política que o país enfrenta atualmente. Rangel disse ainda que a geringonça foi uma solução governativa "frágil, insegura e contraditória".

Importa sublinhar que a responsabilidade desta crise política é atribuível por inteiro ao Partido Socialista e em particular ao seu secretário-geral António Costa", afirmou em conferência de imprensa na sequência do chumbo na generalidade do Orçamento do Estado para 2022.

O eurodeputado disse ainda que PS não tem, nem vai ter, "condições para Governar Portugal nos próximos anos" e que todos os votos neste partido serão "inúteis".

Rangel garantiu que se for eleito presidente do PSD "está fora de questão" dar a mão ao PS e a António Costa para "fazer renascer um bloco central de partidos e interesses".

A implosão da liderança contra natura entre o PS e a esquerda radical do PCP e do Bloco de Esquerda, feita com estrondo e diante de todos, mostra bem que o PS não tem nem terá mais condições para Governar Portugal nos próximos anos."

O voto no PS e em António Costa é inútil à esquerda porque não há entendimento possível depois do divórcio litigioso entre o Bloco e o PCP. E é inútil à direita, porque nós, se eu for líder do PSD, recusaremos sempre essa solução má para a democracia, essa solução sempre coxa que é o bloco central".

O candidato à liderança do PSD defendeu a realização de eleições legislativas em 20 ou 27 de fevereiro, considerando que seria “um prazo racional, razoável e rápido”.

Foi também nesta conferência de imprensa, que anunciou que o ex-ministro Miguel Poiares Maduro aceitou coordenar as bases do programa eleitoral e o economista Fernando Alexandre será o responsável pela área económica.