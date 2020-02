Cláudio Ramos já está na TVI. Esta terça-feira, o apresentador foi recebido com aplausos no Você na TV!, onde foi cumprimentar Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes.

À chegada à TVI, no primeiro dia depois de ter sido anunciada a transferência para a estação de Queluz de Baixo, o apresentador tinha à sua espera Nuno Santos, atual diretor de programas, que o levou a conhecer as instalações.

O apresentador foi-se cruzando com vários rostos da TVI, como Rita Pereira e Cifrão, que o receberam de forma muito entusiasta.

Foi também recebido em estúdio pelo Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes, no Você na TV!. A contratação de Cláudio Ramos foi um dos destaques do programa da manhã desta terça-feira, com acompanhamento em direto a chegada do novo rosto do canal aos estúdios da TVI.