Ângela vive numa corrida contra o tempo. Depois da morte de Hugo, em março de 2019, percebeu que não poderia fazer uma inseminação post mortem em Portugal, mesmo com a vontade expressa do marido.

Esta mulher de 32 anos não entende como é que a lei permite que vá a um banco de esperma engravidar de um dador, como mulher viúva, mas não pode ter um filho do amor da sua vida. Uma vontade do casal, ao longo de todo o tempo em que mantiveram a relação. A lei que impõe esta proibição foi redigida em 2006, perante um país social e culturalmente diferente onde, por exemplo, o aborto e o casamento entre pessoas do mesmo sexo não eram permitidos.

É um facto que, hoje, Portugal é outro, mas o artigo que regula este procedimento parece continuar cristalizado no tempo.

Surge então, a possibilidade de levar a amostra de sémen do marido até Espanha, país onde é possível fazer inseminações post mortem até 12 meses após o falecimento de quem fez a criopreservação. A TVI acompanhou Ângela numa longa viagem até ao País Basco, onde em apenas 20 dias pode ficar grávida de Hugo.

Porém, a clínica espanhola precisa de uma autorização do Hospital de São João, onde está guardado o material genético, para agilizar o transporte da amostra e, depois, inseminar a mulher. Por cá, o hospital recusa-se a libertar o sémen, alegando que a única pessoa quem tem legitimidade para o fazer é Hugo Ferreira, hoje morto.

Ângela regressa de Espanha sem um filho nos braços, mas promete continuar a lutar até que Portugal lhe permita cumprir a maior promessa que fez ao marido, nos últimos minutos de vida: dar-lhe um filho.

