O Livre decidiu na madrugada desta sexta-feira em Assembleia retirar a confiança política à sua deputada única, na sequência do IX Congresso do partido, no qual Joacine Katar Moreira declarou que não abandonaria o Parlamento. Decisão foi tomada por maioria, com 83% de votos favoráveis.

Hoje não é um dia feliz para o partido Livre", disse Pedro Mendonça, em conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa, acrescentando que "não foi uma decisão fácil ou pouco discutida".

A 44.ª Assembleia do partido decidiu - com a totalidade dos 41 membros presentes - 34 votos favoráveis e sete contra - retirar a confiança política à deputada numa reunião em que estiveram presentes todos os membros da atual Assembleia do Livre, incluindo alguns elementos do Grupo de Contacto (Direção). O encontro teve início quinta-feira às 20:00, durou mais de nove horas, tendo terminado esta sexta-feira de manhã.

Segundo Pedro Mendonça, "as divergências que levaram ao divórcio e rutura não são de todo pessoais, são políticas", afirmando que Joacine Katar Moreira "não aceitou" que as decisões fossem tomadas coletivamente ou "o mínimo conselho dos seus camaradas".

O porta-voz esclareceu que o Livre não irá pedir a Joacine Katar Moreira que renuncie ao mandato e que se a deputada o fizer será por sua vontade.

Joacine Katar Moreira não marcou presença na reunião, nem o advogado e membro do Conselho de Jurisdição, Ricardo Sá Fernandes. Rui Tavares, membro fundador, participou via online, por razões profissionais dado que estava fora do país.

Trata-se da primeira vez que um partido político que elegeu em legislativas fica sem representação parlamentar.

Retirada a confiança política, segundo o artigo 11.º do regimento da Assembleia da República (AR), a deputada terá agora que comunicar tal facto ao Presidente da AR, Eduardo Ferro Rodrigues, para passar à condição de deputada não-inscrita.