Os seis protagonistas de Friends vão mesmo reunir-se para um episódio especial, mais de 15 anos depois do fim da série que começou em 1994 e terminou em 2004.

Segundo a BBC, o último episódio da série foi visto por 52.5 milhões de espectadores nos Estados Unidos. Friends reuniu uma legião de fãs mais recentemente, quando as dez temporadas foram disponibilizadas em streaming na Netflix.

A confirmação da reunião dos atores para um episódio especial foi avançada no Instagram por Matthew Perry, que partilhou uma imagem antiga de promoção de "Friends" com as palavras "Vai acontecer". A publicação foi depois partilhada pelos restantes atores, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer.

Os rumores de uma reunião de atores tinham-se intensificado em outubro, quando Jennifer Aniston publicou uma fotografia dos seis protagonistas juntos.

Kevin Reilly, diretor de conteúdos do novo HBO Max, onde vai passar o episódio especial - e que assegurou entretanto todas as temporadas da série, que deixa a Netflix - revelou que a reunião vai "captar o espírito original" da série. A emissão estará prevista para maio, mês de lançamento nos EUA da HBO Max.

Os atores não vão interpretar as personagens mas falar sobre as experiências do tempo em que gravaram a série com a humorista Ellen Degeneres, fã assumida do formato.

Os seis protagonistas vão estar envolvidos na produção e, segundo a revista Variety, cada um receberá 2.5 milhões de dólares, carca de dois milhões de euros.