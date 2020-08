A cidade chinesa de Wuhan, onde surgiram os primeiros casos de Covid-19, foi palco de uma festa de música eletrónica que juntou milhares de pessoas este sábado.

As imagens do evento, realizado no parque aquático Maya Beach Water Park, mostram pessoas a dançarem sem máscara de proteção e a ignorarem os pedidos da OMS em relação ao distanciamento físico.

A agência AFP publicou alguns vídeos e fotografias da festa que foi criticada nas redes sociais.

Wuhan wave.



People watch a performance as they cool off in a swimming pool in Wuhan, China pic.twitter.com/sPIdpAmQ6G — AFP news agency (@AFP) August 17, 2020

“Fizeram o mundo sofrer e agora estão a divertir-se”, disse um dos indigandos no Twitter. A cidade esteve sujeita a uma dura quarentena entre janeiro e abril.

Segundo a imprensa local, o parque aquático reabriu as portas em junho e tem capacidade limitada a 50%.

Desde o início da pandemia em dezembro, a China regista um total de 84.849 casos de coronavírus e 4.634 mortes, sendo que Wuhan não tem nenhum caso de infeção por Covid-19 desde maio.