O Barcelona bateu a cláusula de rescisão de Francisco Trincão, jogador do SC Braga. A transferência vai rondar os 30 milhões de euros e será o maior negócio de um clube português, com exceção dos três grandes.

Pode ser um dos grandes jogadores portugueses da próxima década”, garante Rui Pedro Braz.

O Corinthians quer 25 milhões de euros por Pedrinho, mas o Benfica só ofereceu 15 milhões mais Yony González. Cândido Costa enaltece as qualidades técnicas do extremo brasileiro e diz mesmo que seria uma mais-valia para o clube da Luz.

É um extraordinário jogador”, explica Cândido Costa.

A imprensa britânica está a avançar que Bruno Fernandes vai auferir cerca de cinco milhões de euros por ano. Cândido Costa refere que os valores em questão são “completamente merecidos” dadas as últimas épocas, do ponto de exibicional, do internacional português, tal como o valor da transferência.

É totalmente merecido cada milhão de euros que o Sporting vai receber pela transferência”, diz Cândido Costa.

Há vários clubes europeus interessados em Zé Luís. Rui Pedro Braz explica que o FC Porto já desistiu da ideia de só verde o cabo-verdiano por 20 milhões de euros e está disposto a aceitar propostas que rondem os 10 milhões.

Ficou toda a gente muito chocada quando o Benfica conseguiu comprar RDT por 20 milhões e depois vendeu RDT por 20 milhões… Mas ninguém fica chocado por o FC Porto pedir 20 milhões por um jogador, por quem pagou oito, que também não joga. Zé Luís foi titular apenas duas vezes desde outubro”, reitera Riu Pedro braz.

O Benfica está na China em conversações por Dyego Sousa. Os encarnados querem contratar o ex-jogador do SC Braga já nesta janela de transferências. Rui Pedro Braz avançou a notícia em exclusivo no programa da TVI Mais Transferências.

O jogador sérvio do Benfica vai ser emprestado ao Alavés, até ao final da época. O médio não tem feito parte das escolhas de Bruno Lage e diz que quer ter mais minutos de jogo.