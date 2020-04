A pandemia do COVID-19 obriga a que milhares de famílias a ficar em casa e a saírem à rua apenas por razões de extrema necessidade. Esta nova "realidade" cria algum tempo livre, que tem revelado a criatividade e a imaginação de muitas pessoas.

Ellie Morley e Simon Evans um casal britânico são o exemplo do que se pode fazer com esse tempo.

Nas suas contas pessoais de Instagram decidiram publicar uma foto com a descrição "festa de isolamento". À primeira vista parece haver um ajuntamento de pessoas no mesmo espaço físico, violando todas as regras de distanciamento social.

A imagem tornou-se viral e polémica, com uma chuva de críticas ao casal, por estarem a violar as recomendações. Mas, aos críticos, escapou um pequeno pormenor.

Quando se olha com mais atenção, percebe-se então que esta festa em casa, não passa de uma montagem feita por Ellie e Simon no Photoshop. Através do programa de edição, o casal encheu a sala com várias versões deles mesmos, em poses e roupas diferentes de modo a enganar os mais desatentos.