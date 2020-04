A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira reuniu-se com as Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho com a valência de Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI’s) no início desta semana, para antecipar a situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus e a forma de concertar medidas de apoio e proteção dos utentes destas instituições, bem como dos seus trabalhadores.

No início da semana, a autarquia vila-franquense e oito IPSS´s com estrutura de “Lar de Idosos” ouviram as recomendações, por parte da autoridade de saúde, sobre os procedimentos que cada Instituição deverá adotar caso seja detetado um caso suspeito de doença por COVID-19.

Esta foi também a oportunidade para serem concertadas as metodologias no que respeita aos contactos a estabelecer.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira manifestou às IPSS’s a sua disponibilidade para proceder à limpeza e desinfeção das instalações, caso tal medida venha a ser necessária.

Informou ainda que já foi criado um Centro de Acolhimento Temporário para que, em caso de absoluta necessidade, os utentes de alguma das instituições possam ser transferidos no período necessário à desinfeção das residências de idosos.

Este Centro de Acolhimento Temporário foi instalado no Pavilhão Municipal do Olival de Fora, em Vialonga, tendo capacidade para 100 camas.

Quanto aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), a Câmara Municipal disse que vai também disponibilizar às Instituições algum equipamento, logo que seja possível concretizar a sua aquisição.

No que respeita aos resíduos hospitalares, e em colaboração com o ACES do Estuário do Tejo, a Câmara Municipal informou estar disponível para proceder ao transporte desses resíduos, devidamente acondicionados, para o armazém de resíduos do ACES, sendo os mesmos posteriormente encaminhados para tratamento.

Foi também referido nesta reunião que, através do Hospital de Vila Franca de Xira, se prevê para breve a realização de testes a Covid-19 junto dos profissionais e utentes das instituições do concelho de Vila Franca de Xira.

Na mesma reunião foi renovado o apelo para que essa colaboração e disponibilidade se mantenham, na expectativa de serem ultrapassadas as dificuldades que todos atravessamos.