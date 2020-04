A recomendação das autoridade portuguesas é clara: fique em casa, como forma de conter a proparação de Covid-19. Mas isso não significa que se tenha de abdicar do exercício. Aliás, o confinamento é mesmo uma ótima oportunidade para ficar em forma, e esta iniciativa promete ser mais uma ajuda.

A @euFITemcasa apresenta um programa de exercício diário, com diferentes horários e que tem aulas para todos os gostos.

Segundo a organização, a ideia surgiu na sequência do festival EuFicoEmCasa, mas direcionada para a atividade física.

A transmissão de cada treino é feita a partir do Instagram dos treinadores, sendo muitos dos exercícios feitos a partir de Live.

Esta segunda-feira comemora-se o Dia Mundial da Atividade Física, numa data que não foi esquecida pela Direção Geral da Saúde (DGS).

Com efeito, a DGS lança esta semana um inquérito nacional à população para se poder caracterizar o comportamento de atividade física e o alimentar.

Esta semana vai marcar também o arranque de um inquérito nacional à população para se poder caracterizar o comportamento de atividade física e o alimentar. É uma iniciativa conjunta dos programas de alimentação e de atividade física, para caracterizar os níveis de atividade física da população em isolamento e o seu comportamento alimentar", adiantou Marlene Silva, diretora do programa nacional para a promoção da atividade física da DGS.

No entender desta responsável, a atividade física está “na ordem do dia e na agenda das pessoas”, apesar de assumir, “com toda a certeza, que não está na agenda de todas” e, por isso, a relevância deste inquérito.

Queremos perceber esta realidade e como é que isto está a ser vivido pelos portugueses. Vai ser uma amostra estratificada por género, por idade e por região e nós aí vamos poder ir além do 'achismo' ou da interpretação e perceber realmente que impacto esta situação única, excecional, está a ter nestes dois comportamentos de saúde, tão centrais à nossa população”, especificou.

Marlene Silva explicou que o inquérito vai ser feito de forma mista, telefone e internet, irá revelar “se de facto houve alterações, que tipo de atividade física estão a fazer e como é que está a ser o seu tempo sedentário”, para depois se poder fazer uma caracterização da população.

Vamos caracterizar quem é mais ativo, menos ativo, em termos de idade, no estatuto sócio económico, se tem crianças a cargo ou não, todas as variáveis que é preciso cruzar", considerou.

Neste sentido, defendeu que “é importante caracterizar e este inquérito vai, exatamente, permitir perceber esta realidade” agora vivida no país, para futuramente a DGS, através dos dois programas de promoção, para a atividade física e para a alimentação saudável, poder “intervir e aprender” com a atual época.

Esta realidade é completamente nova e nós só podemos intervir nela se tivermos bons dados acerca daquilo que está a acontecer e por isso apelava à participação neste tipo de inquéritos”, desafia Marlene Silva.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia Covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 65 mil. Dos casos de infeção, mais de 233 mil são considerados curados.

Em Portugal, segundo o balanço feito domingo pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 295 mortes, mais 29 do que na véspera (+11%), e 11.278 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 754 em relação a sexta-feira (+7,2%).

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.