A tarde de quarta-feira foi complicada em termos de trânsito na cidade de Houston, no estado norte-americano de Houston. Em dois eventos separados, um jacaré e uma vaca causaram constrangimentos na circulação.

Por volta das 08:00 locais, uma vaca foi vista na autoestrada no este da cidade, acabando por perturbar fortemente o trânsito na hora de ponta. O xerife do condado de Harris, Ed Gonzalez, deu conta da situação, acabando por colocar uma população no Twitter, onde deu conta de que um cidadão tentou amarrar o animal.

Great work by our Livestock Team. Cow was rescued, no harm. Owner was on scene. All lanes open. #HouNews https://t.co/v5hcEEPmWZ pic.twitter.com/PgzinaNPrK — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) April 28, 2021

Pelo menos um acidente foi reportado como tendo estado relacionado com o caso.

A unidade de animais da polícia acabou por chegar ao local, removendo a vaca, que depois foi devolvida aos donos.

Horas mais tarde, um jacaré foi visto numa ponte da mesma cidade. Pelo menos uma faixa ficou totalmente fechada, e vários polícias foram chamados ao local para tomar conta da situação.

O Departamento de Parques e Vida Selvagem do Texas também esteve no local, e as autoridades acabaram por conseguir amarrar o jacaré, atando-lhe a boca, para que ficasse controlado.

O animal acabou por ser levado para uma zona aquática perto da cidade, onde foi libertado.