No ARQUIVO EPHEMERA há uma grande colecção de materiais sobre a política dos EUA, incluindo papéis e objectos relativos às eleições presidenciais desde o século XIX, assim como documentação sobre os milhares de eleições que, dos Senadores aos xerifes, revelam as características da democracia americana. A colecção, parte ofertas e parte aquisições vem até aos nossos dias. Até ontem, onde se recebeu material de Nancy Pelosi e de Chip Roy, um congressista ultraconservador do Texas, que costuma fotografar-se a ensinar a disparar aos seus filhos crianças.

Estas mãos pequenas de plástico pertencem ao homem que há dias, a propósito de mais umas insinuações falsas, Anderson Cooper chamava de "little man"

“What a little man. He’s just a little man. He’s the leader of the free world and he is a little, little man,”

ou seja Donald Trump. As mãos vieram separadas do sabonete mas fazem um bom par. O sabonete para "mãos pequeninas" destina-se à "política suja", mas duvido da sua eficácia. Nem uma lavagem industrial num tanque séptico seria capaz. Há também um boné MAGA e um Teddy Bear com Trump, uma T-shirt com Hillary na prisão, mas estes objectos parecem mais apropriados.

