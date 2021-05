Luís Monteiro, deputado do Bloco e candidato autárquico à câmara de Vila Nova de Gaia, foi acusado de violência doméstica por Catarina Alves, que foi sua namorada em 2015. O deputado desmente tudo e devolve a acusação, dizendo que se há alguma vítima é ele:

“Nunca agredi a mulher que diz ter sido agredida por mim. Esta costuma ser a primeira frase que os agressores usam. Vou ignorar tal facto e dizer a verdade. Nunca agredi a mulher em causa, que foi minha namorada de Fevereiro a Outubro de 2015, e nunca agredi qualquer mulher. Condeno qualquer ato de violência mas sobretudo este tipo de violência", diz Luís Monteiro em comunicado.

O deputado dá, depois, a sua versão dos factos:

Nos meses em que tive esta relação fui vítima de agressões sucessivas, violência verbal, ameaças e fui sujeito a um processo do qual não saí ileso. Jamais contaria o que me aconteceu se não fosse obrigado e felizmente, entre tantos factos infelizes, tenho a sorte de ter várias testemunhas que presenciaram o que relato e que me apoiaram em vários momentos em que precisei."

A denúncia foi feita na terça-feira à noite, na rede social Twitter, numa publicação na qual Catarina Alves dizia: "Andei a proteger o meu agressor para não perder amigos" e depois, nos comentários, confirmava estar a referir-se a Luís Monteiro e recordava uma vez em que ficou "com o corpo marcado de cima a baixo, acabada de escapar de uma quase morte".

Andei a proteger o meu agressor para não perder amigos. Que grande burra. Homens ficam do lado de homens sempre. — Catarina Alves (@catocravo) May 4, 2021

Luís Monteiro, atualmente com 28 anos, já emitiu um comunicado em que nega claramente as acusações feitas e afirma que se há alguma vítima é ele: “É verdade que quase sempre a vítima é uma mulher mas comigo não foi assim”, diz.

“Tudo o que é dito sobre mim e qualquer reação minha terão consequências políticas que não posso, nem devo, ignorar”, diz o candidato autárquico. “Chegou o momento em que não me é possível continuar calado face ao que se está a passar e no contexto em que estamos.”

E acrescenta: “Lamento profundamente tudo o que está a acontecer; pelos meus camaradas, pela Catarina Alves e porque admito que seja um problema que não domina, por mim, por todas as mulheres que estão a viver processos de exposição dolorosos que não deveriam ser misturados com este, por todos aqueles que são confrontados com estes factos e que se sentem divididos. Não deveria acontecer”.

Até agora ainda não há qualquer reação oficial do Bloco de Esquerda a esta acusação.