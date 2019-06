O Facebook anunciou esta terça-feira que vai lançar uma moeda digital chamada Libra, que permitirá a milhões de utilizadores de todo o mundo fazerem transações financeiras.

Movimentar a criptomoeda do Facebook será possível através de uma aplicação independente mas também no WhatsApp e no Facebook Messenger, já em 2020. Os responsáveis do Facebook defendem que a Libra poderá ajudar milhões de pessoas sem contas bancárias mas com acesso a telemóveis, que conseguirão assim enviar e receber dinheiro.

A Libra foi criada pelo Facebook mas todas as decisões relacionadas com a manutenção da criptomoeda serão tomadas pela Libra Association, um coletivo com dezenas de empresas financeiras, organizações sem fins lucrativos e firmas de comércio, que incluiu, entre outras, a Mastercard, PayPal, eBay, Uber, a Women’s World Banking e até a Farfetch, de venda online de vestuário de luxo, do português José Neves.

Num documento que explica o funcionamento da nova criptomoeda, citado pelo Guardian, o Facebook sublinha que o objetivo com a Libra é facilitar o acesso a "melhores, mais baratos e abertos serviços financeiros". Numa fase inicial, porém, apenas um número restrito de pessoas poderá correr o software que permite e verifica as transações em Libra.

Com 2,4 mil milhões de utilizadores, a rede social de Mark Zuckerberg deverá, no entanto, ser sujeita a um escrutínio cada vez maior, já continua envolvida em vários escândalos relacionados com a quebra de privacidade dos utilizadores.