Um reacendimento na carga de três dos nove camiões que arderam num incêndio numa empresa de transportes da Trofa mobilizou seis operacionais dos Bombeiros da Trofa e quatro da Brigada Municipal de Incêndios Florestais, apoiados por duas viaturas dos bombeiros e uma da brigada municipal.

Tratou-se de um reacendimento na carga de um dos nove camiões que arderam na última quinta-feira. Dos camiões que arderam, três ainda estavam no local à espera de serem removidos. A carga era composta maioritariamente de esferovite e cartão empilhado, material bastante inflamável, que na altura não foi desfeita, por falta de maquinaria.

As pilhas de esferovite e papel prensado continuam muitas vezes a arder no seu interior, sem que as chamas sejam visíveis. O arrefecimento do exterior depois de a água ter secado e condições meteorológicas favoráveis - vento e temperaturas superiores a 25 graus - foram suficientes para o reacendimento.

Fonte dos bombeiros da Trofa no local contou à TVI que o uso de uma retroescavadora da própria empresa foi fundamental nas operações de rescaldo deste incêndio.