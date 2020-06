O casal norte-americano que apontou armas a manifestantes na cidade de St. Louis, no estado do Missouri, Estados Unidos, afirma tê-lo feito depois de terem recebido ameaças de que “seriam mortos”.

O advogado Mark McCloskey e a mulher, Patricia, ganharam notoriedade depois de um vídeo amplamente partilhado nas redes sociais mostrar o casal a apontar uma pistola e uma AR-15 contra um grupo de manifestantes.

A couple pointed guns at protesters in St. Louis as a group marched toward the mayor's home to demand her resignation. https://t.co/5EqDd43QCd pic.twitter.com/KWNaif77ch