A região de Cianjur, na Indonésia, está a oferecer aos idosos uma galinha como recompensa por serem vacinados contra a covid-19.

A iniciativa faz parte da estratégia de incentivo à vacinação do país. Segundo relata a Reuters, os idosos não estavam entusiasmados em participar no programa de vacinação contra a covid-19, sobretudo porque são influenciados por notícias falsas em relação aos efeitos secundários do fármaco.

Mas este não é o único tipo de incentivo à vacinação pago em géneros na Ásia: na Tailândia, por exemplo, são oferecidas vacas a quem toma a vacina contra a covid-19.

No distrito tailandês de Mae Chaem, onde a maioria dos residentes são criadores de gado, o sorteio de vacas está a ser um sucesso e a campanha de vacinação já aumentou 50%.

Este é o melhor presente de sempre”, disse Inkham Thongkham, de 65 anos, ao ganhar uma vaca de um ano no valor de 10.000 baht (263 euros) após receber a vacina contra o novo coronavírus.

Também em Hong Kong, onde a pandemia está controlada, as autoridades preparam-se para que as baixas taxas de vacinação ainda possam deixar o território suscetível a um novo surto.

Vouchers de compras, voos e até um apartamento novo no valor de um milhão de euros estão entre os incentivos oferecidos em sorteios para aqueles que foram vacinados.