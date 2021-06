Um jornal do Dubai publicou, esta segunda-feira, uma infografia sobre a pegada das emissões de carbono dos serviços de transporte de passageiros através de aplicações.

Até aqui, nada de estranho... não fosse a ilustração do motorista uma fotografia do antigo primeiro-ministro de Portugal.

A fotografia de José Sócrates, ou melhor, "Tony", surge a ilustrar a interface da aplicação da Uber para motoristas.

Welcome Tony, tap to start taking rides" (Bem-vindo Tony, clique para aceitar viagens"), pode ler-se junto à imagem do condutor.