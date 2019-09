Já saíram os resultados da 1ª fase de do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 2019. O Insituto Superior Técnico (IST), em Lisboa, foi a faculdade que registou as médias mais altas.

As duas melhores médias de entrada foram registadas no IST, onde Engenharia Aeroespacial teve as 92 vagas preenchidas, com o último colocado a entrar com uma média de 18,95 valores. Ainda no IST, o curso de Engenharia Física Tecnológica completou todas as 69 vagas, sendo o último valor de entrada de 18,8.

A média mais baixa do país foi de 9,5 (valor mínimo para acesso à faculdade), registada em nove cursos, com destaque para os institutos politécnicos de Bragança, Castelo Branco e Coimbra, que registaram mais de um curso com a referida média. De referir que, em nenhum dos casos, a totalidade das vagas foi preenchida, chegando a haver cursos que ficaram com menos de metade dos lugares disponíveis.

Relativamente ao curso de Medicina, tradicionalmente um dos mais concorridos, a média mais alta foi no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, onde o último aluno a entrar teve uma média de 18,5 valores. O segundo valor mais alto foi de 18,22, na Universidade do Minho, sendo a média mais baixa na Faculdade de Ciências e Medicina da Universidade dos Açores, onde o último aluno a entrar no curso de Medicina teve uma média de 17,48 valores.

Na totalidade, 61 cursos não reuniram alunos suficientes para abrirem. De resto, refira-se que nenhum dos 19 cursos do IST registou vagas por preencher, num total de 1473 lugares, 220 dos quais para o curso de Engenharia Informática e de Computadores.

Segundo dados da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), concorreram à 1ª fase 51036 candidatos, dos quais 44500 encontraram vaga na faculdades. Destes, 531,% entraram na primeira opção. No total, candidataram-se ao ensino superior mais 3,4% de alunos, relativamente ao período homólogo.

A totalidade das faculdades portuguesas abriram a concurso 50860 vagas, das quais 6734 ficaram por ocupar. Os alunos que não entraram podem agora concorrer à segunda fase, na qual alguns cursos já não se encontram disponíveis.