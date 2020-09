Portugal regista esta quarta-feira 605 novos casos de covid-19 e três mortos, segundo o último relatório da situação epidemiológica divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS).

Os três óbitos foram registados na região de Lisboa, uma das mais afetadas pela pandemia.

O total de casos de covid-19 em Portugal ascende agora aos 65.626 e o o total de óbitos aos 1.878.

Quanto aos doentes recuperados, são ao todo 44.528, mais 166 do que no dia anterior. Os casos ativos no boletim desta quarta-feira chegam aos 19.220, mais 436 do que ontem.

Em vigilância estão mais 332 contactos, 37.287 no total.

Há mais quatro doentes internados, ao todo 482, e 61 estão em cuidados intensivos - mais dois do que no dia anterior.

Dos novos casos, 290 registam-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, 201 na região Norte, 53 na região Centro, 42 no Alentejo, 18 no Algarve e um na Madeira.

A região Norte conta agora com um total de 23.729 casos de covid-19 e 859 mortes, o Centro regista 5.383 casos e 254 óbitos, Lisboa e Vale do Tejo tem 33.587 casos e 709 mortes, o Alentejo conta 1.217 casos e 22 mortes e o Algarve regista 1.277 casos e 19 mortes.

Quanto às regiões autónomas, os Açores chegam aos 240 casos e 15 mortes, a Madeira tem 193 casos e nenhuma vítima mortal.