Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 10 mortes e 770 novos casos de infeção por covid-19, de acordo com o último relatório da situação epidemiológica divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS).

A região Norte foi a que registou a maioria das vítimas mortais (5), seguindo-se a região Centro com duas mortes e Lisboa e Vale do Tejo também com duas mortes.

O total de casos de covid-19 em Portugal situa-se agora nos 66.396 e o o total de óbitos aos 1.888.

Boletim DGS - 17 de setembro

Em vigilância estão 37.804 contactos, mais 517 do que na quarta-feira.

O número de casos é o mais alto desde 16 de abril, quando foram registados 750.

Quanto às mortes este é o número mais elevado desde 03 de julho, dia em que foram registadas 11 mortes em Portugal por Covid-19.

Os dados indicam ainda que 480 pessoas com covid-19 estão internadas nos hospitais (menos duas em relação a quarta-feira), das quais 59 (menos duas) em unidades de cuidados intensivos.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se verifica o maior número de infeções no país, foram notificados 373 novos casos, contabilizando 33.960 casos de infeção e 711 mortes desde o início da pandemia.

A região Norte regista esta quinta-feira mais 255 casos, somando agora um total de 23.984, com 864 mortos.

Na região Centro registaram-se mais 97 casos, tendo agora 5.480 infeções e 256 mortos contabilizados desde o início da pandemia.

No Alentejo foram registados mais 14 casos de covid-19, totalizando 1.231 casos e 23 mortos até agora.

A região do Algarve tem notificados mais 27 casos de infeção, somando um total de 1.304 casos e 19 mortos por covid-19.

Na região autónoma dos Açores foi registado um novo caso nas últimas 24 horas, somando 241 infeções 15 mortos desde o início da pandemia.

A Madeira regista mais três casos, contabilizando 196 infeções, sem óbitos até hoje.

Nas últimas 24 horas 266 doentes recuperaram, pelo que 44.794 pessoas já superaram da infeção desde o início da pandemia em Portugal.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

No total, o novo coronavírus já afetou em Portugal pelo menos 29.987 homens e 36.409 mulheres, de acordo com os casos declarados.

Do total de vítimas mortais, 952 eram homens e 936 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.