A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens suspeitos de uma vaga de assaltos violentos a casas, sobretudo na grande Lisboa, de que terão resultado duas mortes.

A TVI sabe que há um terceiro detido, indiciado pela recetação dos produtos roubados.

Numa das situações, ocorrida a 9 de setembro, em Cascais, a vítima mortal era um coronel do exército na reforma.

Mário Pinto de Almeida, de 90 anos, vivia com a mulher, de 88, num apartamento no Bairro das Caixas, onde foram atacados pelos dois assaltantes a meio da tarde.

O crime terá ocorrido pelas 16:00, tendo o idoso sido brutalmente agredido, enquanto a mulher foi trancada na casa de banho.

O alerta foi dado horas mais tarde, por uma pessoa próxima da vítima que terá ouvido gritos da mulher fechada na casa de banho.

Os bombeiros chegaram já depois das 21:00 e encontraram a professora reformada consciente e com ferimentos, de que recuperou no hospital. Quanto ao marido, estava prostrado no chão, em paragem cardiorespiratória irreversível.

O caso foi entregue à PJ de Lisboa, que em menos de um mês identificou e prendeu os dois suspeitos, na madrugada do último sábado. A par de um terceiro elemento, cúmplice pela recetação de bens roubados.

A TVI sabe que há um segundo caso de morte de uma vítima, em circunstâncias muito parecidas às do crime de Cascais, e a PJ acredita que podem ter sido os mesmos autores. Respondem ainda por uma série de outros assaltos a casas com contornos de grande violência.

Por esclarecer continua o homicídio de um empresário num condomínio de luxo em Tróia, no último dia 23, também num cenário de aparente assalto.

A TVI sabe que está descartada a hipótese de relação com a vaga de crimes agora esclarecidos na grande Lisboa.