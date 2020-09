Já são conhecidos os vencedores da terceira edição do concurso Drone Awards, que distingue as melhores fotografias aéreas tiradas por aeronaves não tripuladas.

O maior prémio, de fotógrafo do ano, foi para o australiano Jim Picôt, com a fotografia "Love Heart of Nature", onde se vê um tubarão a nadar dentro de um coração formado por um cardume de salmões, nas águas da Nova Gales do Sul.

As melhores imagens estão distribuídas por nove categorias - citadino, vida selvagem, desporto, pessoas, natureza, abstrato, casamentos, séries e a vida durante a covid-19.

A cerimónia de entrega dos prémios decorrerá a 24 de outubro, na Universidade de Siena, Itália.