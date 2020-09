Sasha Pallari, manequim e maquilhadora de profissão, é a autora de uma campanha que tem difundido nas redes sociais com o hashtag #filterdrop, ou seja, deixar cair o filtro. O objetivo é promover as fotografias com "poros, rugas, textura e realidade", ou seja, as imagens não editadas com filtros que estão disponíveis em praticamente todas as aplicações. E milhares de pessoas já aderiram.

Esse comportamento de vício e desejo constante de ser bonita está a alimentar as inseguranças das gerações futuras”, defende Pallari, citada pela BBC.

Foi com uma fotografia partilhada pela maquilhadora a 25 de junho, na qual aparece sem maquilhagem, sem filtros e com a legenda“parecer bonita é uma opinião, sentir-se bonita é uma escolha” que a campanha pelo fim do uso de filtros ganhou popularidade.

Recebi inúmeras mensagens emocionadas e pessoais sobre como os filtros e as redes sociais afetam os outros e a quantidade de imagens #FILTERDROP postadas em todo o mundo tem sido fenomenal”, escreveu Pallari.

O vídeo lançado pela maquilhadora no Instagram a explicar a campanha tem mais de 53 mil visualizações e pede às pessoas que saiam da zona de conforto e deixem de ser tão dependentes dos filtros.

Pallari não quer o fim dos filtros, mas considera que alguns, que modificam características do rosto, "não deveriam poder existir".

Para combater os perigos de uma sociedade irrealista, onde “já nem conseguimos distinguir o que é ou não é filtro”, Sasha promove pequenas mudanças e sugere a quem se queira juntar ao movimento que partilhe fotografias com ou sem maquilhagem e acrescente o hashtag #filterdrop.

Uma pesquisa recente da associação Girlguiding, a associação britânica das Guias, descobriu que cerca de um terço das jovens não publica fotos nas redes sociais sem antes usar um filtro que modifique a aparência.

De acordo com a BBC, o Instagram já veio dizer que está a trabalhar em medidas para reduzir a pressão social, incluindo a exclusão dos botões de "gosto", para evitar comparações.