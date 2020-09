Stevie Lee, estrela do filme "Jackass" e conhecido por muitos pela alcunha de “Puppet, the Psycho Dwarf” ou em português “Fantoche, o anão psicótico”, morreu, na manhã da última quarta-feira, em casa. Acausa de morte ainda não é conhecida.

A família confirmou que a morte foi “inesperada” e criou uma angariação de fundos online para ajudar nos custos do funeral.

De acordo com o jornal Mirror, a família disse que “ele era querido por muitos e tinha muitos amigos que eram da família, fãs que o adoravam, mas só o irmão Jim cuidou dos preparativos finais.”

O ator participou em filmes como “Jackass 3D”, “Oz: O Grande e Poderoso”, “Death Match” e na série “American Horror Story”.

A morte do ator foi relembrada pela comunidade de wrestling profissional, onde conta com inúmeros admiradores desde que trabalhou na empresa norte americana TNA.

It is with great sadness that we learn of the passing of Stevie Lee, better known as "Puppet The Psycho Dwarf" in the early days of TNA. We send our deepest condolences to his friends and family. pic.twitter.com/tdVdCFkNCJ