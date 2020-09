Foi registado um surto de covid-19 no Lar Clube Fénix One, no Magoito, em Sintra. Existe cerca de uma dezena de infetados entre utentes e funcionários. Contactado pela TVI24, a instituição disse que já informou as autoridades de saúde.

Até ao momento, apenas um dos utentes se encontra internado no hospital.

Um dos funcionários infetados já recuperou da doença, tendo, entretanto, testado negativo.

As visitas já foram suspensas e o surto foi detetado há alguns dias, confirmou à TVI24 Manuel Azenha, um dos gerentes.

O lar está esta terça-feira a ser alvo de uma desinfestação, mas a Câmara Municipal de Sintra também já tinha realizado uma outra há alguns dias, de forma a manter a situação controlada.