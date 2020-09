Nandi Bushell tornou-se um êxito na internet, depois de partilhar inúmeros vídeos a interpretar versões de músicas rock, onde toca vários instrumentos. Agora, com apenas dez anos, viu Dave Grohl, uma das maiores estrelas do rock mundial, responder de uma forma muito especial a um desafio lançado por ela.

No dia 17 de agosto, a jovem baterista, que conta já com mais de 724 mil seguidores no Instagram, desafiou Dave Grohl para “uma batalha” amigável na bateria ao fazer uma cover da música “Everlong”.

My dream is to one day jam with Dave Grohl, @taylorhawkins and all the @foofighters! Mr Grohl I would love to have a drum battle with you! I LOVE Everlong it’s really hard to play as it’s so fast but so much FUN! #foofighters pic.twitter.com/Pmdhvl57uu — Nandi Bushell (@Nandi_Bushell) August 17, 2020

A jovem prodígio ganhou a primeira ronda, mas Dave Grohl garantiu na página do Twitter dos Foo Fighters que a batalha “ainda não acabou” e avisou para que “apertem os cintos, porque tenho algo especial em mente...”.

Ok, @Nandi_Bushell ......you win round one....but it ain’t over yet! Buckle up, cuz I have something special in mind...

Stay tuned, Dave https://t.co/THyApmHHep — Foo Fighters (@foofighters) September 4, 2020

Depois desta mensagem, o músico surpreendeu a menina ao compor e interpretar uma música em homenagem à pequena artista, com a “desculpa” de que cada super-herói, precisa de um tema próprio.

Na música, o líder do Foo Fighters toca bateria, baixo, guitarra e canta em honra da “melhor baterista do mundo”. Também as filhas de Grohl fazem parte da música, cantando o nome de Nandi em uníssono.

O vídeo conta já com mais de 698 mil visualizações no Instagram.

Nandi Bushell anunciou no último domingo, que já está escreveu e gravou uma música, em resposta à ronda número dois iniciada pelo músico dos Foo Fighters.

Eu escrevi e gravei uma nova música para o Sr. Grohl”, partilhou nas redes sociais.