A sonda espacial Parker Solar Probe, da NASA, está mais perto do Sol do que qualquer outro aparelho similar alguma vez conseguiu, estando previsto que nos próximos sete anos consiga chegar ainda mais perto.

A sonda superou na segunda-feira o recorde de 43 milhões de quilómetros estabelecido pelo Helios-2 em 1976 e vai continuar a aproximar-se do Sol até voar pela coroa pela atmosfera exterior pela primeira vez, na próxima semana, passando a 24 milhões de quilómetros da superfície solar.

🔥🔥🔥#ParkerSolarProbe has just become the closest-ever spacecraft to the Sun! It's now within 26.55 million miles of the solar surface. 🔥🔥🔥 https://t.co/vNCayJyelF pic.twitter.com/4gnDUea3e2

— NASA Goddard (@NASAGoddard) 30 de outubro de 2018