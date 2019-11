Uma professora de 58 anos foi detida na quarta-feira depois de ter ameaçado disparar contra os alunos. Julie Hillend-Jones, professora de geometria com 58 anos, foi presa em casa depois de ter sido confrontada pelas autoridades e ter reiterado as ameaças que fizera aos alunos do liceu de Puyallup, cerca de 60 quilómetros a sul de Seattle.

Hillend-Jones terá feito a outro adulto o comentários sobre balear os estudantes, na noite de terça-feira. A pessoa alertou as autoridades escolares, que depois entraram em contacto com o gabinete do xerife local.

A escola onde a professora leciona já informou que a docente foi colocada em licença administrativa.

Se uma criança fizer um comentário deste género, acaba por ser presa e tem de pagar por isso. Se um professor o disser, é um mau exemplo e tem de ser igualmente responsabilizado", disse à imprensa local o detetive Ed Troyer.

Não foi apreendida nenhuma arma durante a detenção da professora.