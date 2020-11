Portugal registou esta sexta-feira mais 6.653 casos de covid-19 e 69 mortes, indica o relatório de situação epidemiológica divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Isto significa que foi hoje registado um novo máximo de casos diários. Assim, Portugal soma agora um total de 204.664 casos confirmados desde o início da pandemia, bem como 3.250 vítimas mortais.

Do total de mortos, 32 ocorreram na região Norte, 27 em Lisboa e Vale do Tejo, oito no Centro, um no Alentejo e outro no Algarve.

Desde quinta-feira foram internadas em enfermaria mais cinco doentes, contando-se agora 2.799 internamentos. Quanto à Unidade de Cuidados Intensivos, deram entrada mais cinco pessoas.

Portugal têm agora 84.032 casos ativos, mais 2.891 do que na quinta-feira, e foram dados como recuperados, nas últimas 24 horas, mais 3.693 doentes, num total de 117.382 desde o início da pandemia.

A DGS refere também que as autoridades de saúde têm em vigilância 90.425 contactos, mais 750 em relação a quinta-feira.

A região Norte continua a ser a que regista a maioria dos novos casos: 4.601 nas últimas 24 horas, totalizando 101.685 somando 1.491 mortos desde o início da pandemia, em março.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 1.733 novos casos de infeção, contabilizando-se agora 75.014 casos e 1.233 mortes.

Na região Centro foram registados mais 626 casos de infeção, contabilizando-se um total de 19.134 casos e 403 mortos.

No Alentejo foram registados mais 114 novos casos de covid-19, totalizando 3.855 casos e 74 mortos.

A região do Algarve tem hoje notificados 86 novos casos de infeção, somando agora 3.801 casos e 32 mortos desde o início da pandemia.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 19 novos casos nas últimas 24 horas, enquanto na Madeira foram registados mais 14.