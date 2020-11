A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira a renovação do estado de emergência por mais 15 dias, com 188 votos a favor.

A favor do estado de emergência votaram PS e PSD, tendo optado pela abstenção Bloco de Esquerda, CDS-PP e PAN. Votaram contra PCP, os Verdes, Chega e Iniciativa Liberal.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou na quinta-feira que iria propor ao parlamento renovar a declaração do estado de emergência em Portugal por mais 15 dias, de 24 de novembro até 8 de dezembro, para permitir medidas de contenção da pandemia de covid-19.

Ao contrário do debate sobre o anterior estado de emergência, em que o Governo se fez representar pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, o primeiro-ministro marcou hoje presença no parlamento, num debate que foi aberto pela deputada socialista Constança Ubano de Sousa.

Há quem ha quem reclame a criação de um regime especial mais adequado, mas em tempo de batalha não se limpam armas e o momento agora é de cerrar fileiras", disse a deputada. "Daí que seja indispensável a renovação do estado de emergência", defendeu.

Não vou aqui discutir as medidas que esta renovação permite ao governo adotar. Tenho a plena confiança de que o governo saberá usar estes poderes ampliados com ponderação e proporcionalidade", disse também Constança Urbano de Sousa.

Do PSD, o deputado Adão Silva confirmou que o PSD irá "votar favoravelmente o projeto de decreto do Presidente da República", apontando no entando duas exigências: "a primeira, é que o governo seja claro, coerente e politicamente honesto", disse, referindo-se ao congresso do PCP, que os comunistas já garantiram que irá realizar-se.

Para uns ditam-se proibições, para outros aceitam-se exceções. Milhões de portugueses bloqueados em casa. Umas centenas de militantes comunistas em alegre convívio congressista”, criticou o líder parlamentar do PCP, Adão Silva, no debate sobre o pedido de renovação do estado de emergência.

O deputado social-democrata deu como certo que “nos dias que correm, o Governo deve a sua sobrevivência política ao PCP”, mas defendeu que o que importa é a sobrevivência dos portugueses, das empresas, do emprego e dos serviços de saúde.

Só esperamos que o Governo não esteja a tentar alguma habilidade saloia, enganando tudo e todos, para não deixar o PCP sem Congresso. Seria o cúmulo do ridículo”, criticou.

A segunda exigência do PSD é que o Governo pare com a "cegueira ideológica", desdenhando dos recursos do sector privado e social no combate à pandemia, numa altura em que o SNS demonstra incapacidade.

Já o Bloco de Esquerda, pela voz de Pedro Filipe Soares, lamentou a desvalorização dos profissionais do SNS mas garantiu que o BE "dará pela sua abstenção a viabilização deste estado de emergência, esperamos que ele sirva para o Governo estar à altura do momento que atravessamos".

Não é um mandato em branco e será claramente fiscalizado por nós na sua aplicação", sublinhou Pedro Filipe Soares.

Na perspetiva de Pedro Filipe Soares, se hoje o parlamento debate "um pedido do Presidente da República que dará poderes ao Governo para agir em defesa da saúde pública, esse pedido deve ser acompanhado também na execução, em todo o seu alcance, de medidas para garantir que as consequências económicas do estado de emergência, as consequências sociais desta limitação de direitos e liberdades são também acauteladas na ação governativa".