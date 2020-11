Portugal registou até ao final do dia de sábado mais 6.035 casos de covid-19 e 76 mortes, indica o relatório de situação da Direção-Geral da Saúde divulgado este domingo.

Nesta altura, o país conta assim um total de 217.301 casos de covid-19, dos quais 88.854 ativos, e 3.381 óbitos.

No que diz respeito aos doentes internados, estão em enfermaria 2.929 pessoas (mais 131 do que no dia anterior) e 415 em cuidados intensivos, mais duas do que ontem.

Quanto aos doentes recuperados, são mais 2.549 do que no sábado, 125.066 no total.

O maior número de novos casos diários de infeção com o SARS-Cov-2 foi registado na sexta-feira, com 6.653 casos.

Segundo o boletim, a região Norte regista o maior número de infeções e de mortos nas últimas 24 horas, seguindo-se a região de Lisboa e Vale do Tejo.