Portugal regista esta quinta-feira 4.410 novos casos de covid-19 e 46 óbitos nas últimas 24 horas, revela o relatório de situação divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

Este é o segundo pior dia, em termos de novos casos, desde o início da pandemia.

Há 2.362 doentes internados (+25), dos quais 320 estão nos cuidados intensivos, menos cinco que no dia anterior.

De acordo com o boletim esta sexta-feira divulgado, Portugal já contabilizou 161.350 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus e 2.740 óbitos.

Das 46 mortes registadas, 20 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, 17 no Norte, oito no Centro e uma no Alentejo.

Boletim epidemiológico by TVI24 on Scribd