Mário é professor de contabilidade e estava a dar uma aula por videoconferência para os alunos de uma faculdade, quando seis assaltantes entraram em casa.

O episódio aconteceu na quarta-feira na zona norte de São Paulo, no Brasil.

O momento foi transmitido em direto e, apercebendo-se do que estava a acontecer, os alunos chamaram a polícia.

As imagens do assalto, partilhadas nas redes sociais, mostram o momento em que os assaltantes entram na sala e tentam imobilizar o professor Mário, tapando-lhe a boca para não gritar.

O professor relatou à imprensa brasileira que não deu conta da entrada dos ladrões, porque estava com auscultadores, e só se apercebeu do crime no momento em que os suspeitos enrolaram uma toalha à volta da sua cabeça.

Quieto, isto é um assalto. Vamos limpar a tua casa. Onde está a tua filha, o dinheiro e as outras coisas?", perguntou-lhe um dos ladrões

A filha do professor, de 23 anos, que está grávida de oito meses, também foi feita refém.

Foi uma noite de terror. Estavam sempre a dizer-me: dá o dinheiro ou fazemos mal à tua filha", relatou.

De acordo com a Polícia Militar de São Paulo, os seis homens foram detidos. Três eram adolescentes.