Os alunos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa lançaram uma petição pedindo melhores condições de segurança na instituição de ensino, alegando que as medidas tomadas no âmbito da covid-19 trouxeram desorganização e descontentamento aos estudantes.

Em comunicado enviado à imrpensa, os alunos dizem que "desde o início do ano letivo se têm feito tentativas de estabelecer diálogo com as várias entidades competentes, Conselho Pedagógico, diretor, Associação de Estudantes, a fim de ver melhoradas as más condições de ensino. Apenas a Associação de Estudantes ofereceu respostas, procurando também alcançar um acordo com a direcção da FLUL, sem sucesso", sublinham.

Os estudantes dizem que o regime misto de ensino presencial e online que foi adotado devido à pandemia de covid-19 "não resulta", "visto que existem alunos a ter aulas presenciais intercaladas com aulas online, sem possibilidade de se deslocarem para casa para poder assistir fora da faculdade. Em vez de reduzir o número de pessoas nas instalações, este regime faz com que aumente, havendo alunos a assistir a aulas online nos corredores ou nas pouquíssimas salas designadas para o efeito, ou mesmo nos transportes públicos".

Denunciam mesmo que a "desorganização extrema" já levou a que alunos fossem obrigados a terminar testes sentados no chão de corredores, sem respeito pela distância de segurança. E dizem ainda que os alunos de risco são "gravemente prejudicados" pela impossibilidade de se deslocarem à faculdade, uma vez que "não lhes é garantido o devido acompanhamento".

Na mesma nota, os alunos da FLUL referem ainda que o chamado Pavilhão Novo, edifício adjacente ao edifício principal da Faculdade, "encontra-se sem as adequadas condições para manter o seu normal funcionamento. Existem paredes e tetos cheios de fissuras, uma escora numa ombreira de uma

porta, buracos no chão e no teto, cogumelos a nascer do chão e chuva a cair dentro das salas, fruto de diversas infiltrações".

Os estudantes garantem ainda que a indicação da direção da Faculdade é de que os casos de covid-19 sejam apenas comunicados aos professores e não aos restantes alunos. "Os alunos não estão a ser informados de novos casos de covid-19 por parte da Faculdade, vendo-se eles próprios obrigados a comunicar aos colegas se ficarem infetados", frisam.

Os alunos pedem, assim, a não obrigatoriedade do sistema misto de ensino, não pretendendo abdicar do ensino presencial mas garantindo que os estudantes possam assistir em modo remoto, e testes presenciais mas em turnos devidamente planeados e com número reduzido de alunos. Pedem também "que seja dada aos professores mais flexibilidade nos métodos de ensino, de modo a poderem adequá-los às circunstâncias atuais" e que sejam encerradas as salas do Pavilhão Novo que não estejam em condições de ser usadas, solicitando igualmente que os casos de covid-19 sejam comunicados à comunidade académica. "Não pode caber apenas aos alunos esta

responsabilidade, e muito menos devem estes ser advertidos no sentido de não alertarem os colegas", concluem.