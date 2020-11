A Direção-Geral da Saúde divulgou esta segunda-feira o número de casos por cada 100 mil habitantes por concelho, acrescentando o nível de risco de contágio com covid-19 conforme as categorias definidas pelo Governo.

Recorde-se que o Executivo definiu que os concelhos com menos de 240 casos por 100 mil habitantes têm risco "moderado", os concelhos com mais de 240 e até 480 casos por 100 mil habitantes têm risco "elevado", os concelhos com mais de 480 novos casos e até 960 casos encontram-se em risco "muito elevado" e os concelhos com mais de 960 casos por 100 mil habitantes têm risco "extremamente elevado".

Veja aqui a lista:

Concelho Nr. de casos por 100 mil habitantes Grupo de risco de contágio Caracterização do risco Abrantes 578 480-959,9 Muito elevado Águeda 593 480-959,9 Muito elevado Aguiar da Beira 236 120-239,9 Moderado Alandroal 200 120-239,9 Moderado Albergaria-a-Velha 580 480-959,9 Muito elevado Albufeira 301 240-479,9 Elevado Alcácer do Sal 266 240-479,9 Elevado Alcanena 960 ≥960 Extremamente elevado Alcobaça 947 240-479,9 Muito elevado Alcochete 293 240-479,9 Elevado Alcoutim 93 60-119,9 Moderado Alenquer 386 240-479,9 Elevado Alfândega da Fé 967 ≥960 Extremamente elevado Alijó 565 480-959,9 Muito elevado Aljezur 54 20-59,9 Moderado Aljustrel 230 120-239,9 Moderado Almada 661 480-959,9 Muito elevado Almeida 343 240-479,9 Elevado Almeirim 355 240-479,9 Elevado Almodôvar 89 60-119,9 Moderado Alpiarça 142 120-239,9 Moderado Alter do Chão 221 120-239,9 Moderado Alvaiázere 91 60-119,9 Moderado Alvito 40 20-59,9 Moderado Amadora 517 480-959,9 Muito elevado Amarante 1139 ≥960 Extremamente elevado Amares 1197 ≥960 Extremamente elevado Anadia 470 240-479,9 Elevado Angra do Heroísmo 74 60-119,9 Moderado Ansião 282 240-479,9 Elevado Arcos de Valdevez 573 480-959,9 Muito elevado Arganil 944 480-959,9 Muito elevado Armamar 849 480-959,9 Muito elevado Arouca 1038 ≥960 Extremamente elevado Arraiolos 87 60-119,9 Moderado Arronches 284 240-479,9 Elevado Arruda dos Vinhos 331 240-479,9 Elevado Aveiro 508 480-959,9 Muito elevado Avis 165 120-239,9 Moderado Azambuja 559 480-959,9 Muito elevado Baião 651 480-959,9 Muito elevado Barcelos 1333 ≥960 Extremamente elevado Barrancos 184 120-239,9 Moderado Barreiro 361 240-479,9 Elevado Batalha 244 240-479,9 Elevado Beja 146 120-239,9 Moderado Belmonte 1688 ≥960 Extremamente elevado Benavente 271 240-479,9 Elevado Bombarral 207 120-239,9 Moderado Borba 134 120-239,9 Moderado Boticas 520 480-959,9 Muito elevado Braga 1221 ≥960 Extremamente elevado Bragança 568 480-959,9 Muito elevado Cabeceiras de Basto 845 480-959,9 Muito elevado Cadaval 366 240-479,9 Elevado Caldas de Rainha 218 120-239,9 Moderado Calheta (R.A. Açores) 0 <20 Moderado Calheta (R.A Madeira) 46 20-59,9 Moderado Câmara de Lobos 68 60-119,9 Moderado Caminha 1102 ≥960 Extremamente elevado Campo Maior 343 240-479,9 Elevado Cantanhede 514 480-959,9 Muito elevado Carrezeda de Ansiães 229 120-239,9 Moderado Carregal do Sal 216 120-239,9 Moderado Cartaxo 566 480-959,9 Muito elevado Cascais 612 480-959,9 Muito elevado Castanheira de Pêra 191 120-239,9 Moderado Castelo Branco 367 240-479,9 Elevado Castelo de Paiva 1255 ≥960 Extremamente elevado Castelo de Vide 103 60-119,9 Moderado Castro Daire 441 240-479,9 Elevado Castro Marim 64 60-119,9 Moderado Castro Verde 173 120-239,9 Moderado Celorico da Beira 1891 ≥960 Extremamente elevado Celorico de Basto 961 ≥960 Extremamente elevado Chamusca 413 240-479,9 Elevado Chaves 846 480-959,9 Muito elevado Cinfães 1272 ≥960 Extremamente elevado Coimbra 458 240-479,9 Elevado Condeixa-a-nova 406 240-479,9 Elevado Constância 596 480-959,9 Muito elevado Coruche 521 480-959,9 Muito elevado Crato 1278 ≥960 Extremamente elevado Cuba 283 240-479,9 Elevado Elvas 336 240-479,9 Elevado Entroncamento 348 240-479,9 Elevado Espinho 1254 ≥960 Extremamente elevado Esposende 813 480-959,9 Muito elevado Estarreja 627 480-959,9 Muito elevado Estremoz 267 240-479,9 Elevado Évora 397 240-479,9 Elevado Fafe 2074 ≥960 Extremamente elevado Faro 302 240-479,9 Elevado Felgueiras 2221 ≥960 Extremamente elevado Ferreira do Alentejo 191 120-239,9 Moderado Ferreira do Zêzere 176 120-239,9 Moderado Figueira de Castelo Rodrigo 1468 ≥960 Extremamente elevado Figueiró dos Vinhos 144 120-239,9 Moderado Fornos de Algodres 199 120-239,9 Moderado Freixo de Espada à Cinta 2335 ≥960 Extremamente elevado Fronteira 202 120-239,9 Moderado Funchal 80 60-119,9 Moderado Fundão 710 480-959,9 Muito elevado Gavião 398 240-479,9 Muito elevado Góis 105 60-119,9 Moderado Golegã 187 120-239,9 Moderado Gondomar 1203 ≥960 Extremamente elevado Gouveia 210 120-239,9 Moderado Grândola 335 240-479,9 Elevado Guarda 770 480-959,9 Muito elevado Guimarães 2343 ≥960 Extremamente elevado Horta 41 20-59,9 Moderado Idanha-a-Nova 348 240-479,9 Elevado Ílhavo 592 480-959,9 Muito elevado Lagoa 294 240-479,9 Elevado Lagoa (R.A Açores) 190 120-239,9 Moderado Lagos 254 240-479,9 Elevado Lajes das Flores 0 <20 Moderado Lajes dos Picos 0 <20 Moderado Lamego 498 480-959,9 Muito elevado Leiria 308 240-479,9 Elevado Lisboa 625 480-959,9 Muito elevado Loulé 239 120-239,9 Elevado Loures 584 480-959,9 Muito elevado Lourinhã 159 120-239,9 Moderado Lousã 449 240-479,9 Elevado Lousada 2791 ≥960 Extremamente elevado Mação 191 120-239,9 Moderado Macedo de Cavaleiros 723 480-959,9 Muito elevado Machico 40 20-59,9 Moderado Madalena 0 <20 Moderado Mafra 457 240-479,9 Elevado Maia 978 ≥960 Extremamente elevado Mangualde 524 480-959,9 Muito elevado Manteigas 2029 ≥960 Extremamente elevado Marco de Canaveses 1499 ≥960 Extremamente elevado Marinha Grande 267 240-479,9 Elevado Marvão 133 120-239,9 Elevado Matosinhos 1064 ≥960 Extremamente elevado Mealhada 728 480-959,9 Muito elevado Mêda 523 480-959,9 Muito elevado Melgaço 272 240-479,9 Elevado Mértola 49 20-59,9 Moderado Mesão Frio 252 240-479,9 Elevado Mira 473 240-479,9 Elevado Miranda do Corvo 944 480-959,9 Muito elevado Mirandela 501 480-959,9 Muito elevado Mogadouro 691 480-959,9 Muito elevado Moimenta da Beira 154 120-239,9 Moderado Moita 357 240-479 Elevado Monção 308 240-479,9 Elevado Monchique 158 120-239,9 Moderado Mondim de Basto 698 480-959,9 Muito elevado Monforte 471 240-479,9 Elevado Montalegre 467 240-479,9 Elevado Montemor-o-Novo 243 240-479,9 Elevado Montemor-o-Velho 313 240-479,9 Elevado Montijo 344 240-479,9 Elevado Mora 797 480-959,9 Muito elevado Mortágua 273 240-479,9 Elevado Moura 58 20-59,9 Moderado Mourão 41 20-59,9 Moderado Murça 696 480-959,9 Muito elevado Murtosa 700 480-959,9 Muito elevado Nazaré 508 480-959,9 Muito elevado Nelas 370 240-479,9 Elevado Nisa 610 480-959,9 Muito elevado Nordeste 21 20-59,9 Moderado Óbidos 228 120-239,9 Moderado Odemira 198 120-239,9 Moderado Odivelas 564 480-959,9 Muito elevado Oeiras 414 240-479,9 Elevado Olhão 194 120-239,9 Moderado Oliveira de Azeméis 1492 ≥960 Extremamente elevado Oliveira de Frades 584 480-959,9 Muito elevado Oliveira do Bairro 618 480-959,9 Muito elevado Oliveira do Hospital 151 120-239,9 Moderado Ourém 584 480-959,9 Muito elevado Ourique 65 60-119,9 Moderado Ovar 1004 ≥960 Extremamente elevado Paços de Ferreira 2533 ≥960 Extremamente elevado Palmela 344 240-479,9 Elevado Pampilhosa da Serra 694 480-959,9 Muito elevado Paredes 1707 ≥960 Extremamente elevado Paredes de Coura 316 240-479,9 Elevado Pedrógão Grande 176 120-239,9 Moderado Penacova 497 480-959,9 Muito elevado Penafiel 2108 ≥960 Extremamente elevado Penalva do Castelo 379 240-479,9 Elevado Penamacor 505 480-959,9 Extremamente elevado Penedono 270 240-479,9 Elevado Penela 519 480-959,9 Muito elevado Peniche 415 240-479,9 Elevado Peso da Régua 336 240-479,9 Elevado Pinhel 117 60-119,9 Moderado Pombal 575 480-959,9 Muito elevado Ponta Delgada 187 120-239,9 Moderado Ponta do Sol 58 20-59,9 Moderado Ponte da Barca 295 240-479,9 Elevado Ponte de Lima 869 480-959,9 Muito elevado Ponte de Sor 253 240-479,9 Elevado Portalegre 1326 ≥960 Extremamente elevado Portel 34 20-59,9 Moderado Portimão 369 240-479,9 Elevado Porto 1095 ≥960 Extremamente elevado Porto de Mós 314 240-479,9 Elevado Porto Moniz 0 <20 Moderado Porto Santo 19 <20 Moderado Póvoa do Lanhoso 1330 ≥960 Extremamente elevado Póvoa do Varzim 1626 ≥960 Extremamente elevado Povoação 34 20-59,9 Moderado Proença-a-Nova 630 480-959,9 Muito elevado Redondo 378 240-479,9 Elevado Reguengos de Monsaraz 559 480-959,9 Muito elevado Resende 503 480-959,9 Muito elevado Ribeira Brava 48 20-59,9 Moderado Ribeira de Pena 432 240-479,9 Elevado Ribeira Grande 165 120-239,9 Moderado Rio Maior 329 240-479,9 Elevado Sabrosa 541 480-959,9 Muito elevado Sabugal 671 480-959,9 Muito elevado Salvaterra de Magos 409 240-479,9 Elevado Santa Comba Dão 172 120-239,9 Moderado Santa Cruz 155 120-239,9 Moderado Santa Cruz da Graciosa 0 <20 Moderado Santa Cruz das Flores 92 60-119,9 Moderado Santa Maria da Feira 1477 ≥960 Extremamente elevado Santa Marta de Penaguião 849 480-959,9 Muito elevado Santana 0 <20 Moderado Santarém 470 240-479,9 Elevado Santiago do Cacém 90 60-119,9 Moderado Santo Tirso 1935 ≥960 Extremamente elevado São Brás de Alportel 163 120-239,9 Moderado São João da Pesqueira 365 240-479,9 Elevado São Pedro do Sul 513 480-959,9 Muito elevado São Roque do Pico 61 60-119,9 Moderado São Vicente 0 <20 Moderado Sardoal 401 240-479,9 Elevado Sátão 777 480-959,9 Muito elevado Seia 612 480-959,9 Muito elevado Seixal 526 480-959,9 Muito elevado Sernancelhe 37 20-59,9 Moderado Serpa 287 240-479,9 Elevado Sertã 123 120-239,9 Moderado Sesimbra 343 240-479,9 Elevado Setúbal 520 480-959,9 Muito elevado Sever do Vouga 582 480-959,9 Muito elevado Silves 177 120-239,9 Moderado Sines 503 480-959,9 Muito elevado Sintra 502 480-959,9 Muito elevado Sobral de Monte Agraço 338 240-479,9 Elevado Soure 263 240-479,9 Elevado Sousel 204 120-239,9 Moderado Tábua 211 120-239,9 Moderado Tabuaço 199 120-239,9 Moderado Tarouca 487 480-959,9 Muito elevado Tavira 200 120-239,9 Moderado Terras de Bouro 314 240-479,9 Elevado Tomar 381 240-479,9 Elevado Tondela 269 240-479,9 Elevado Torre de Moncorvo 650 480-959,9 Muito elevado Torres Novas 392 240-479,9 Elevado Torres Vedras 321 240-479,9 Elevado Trancoso 417 240-479,9 Elevado Trofa 1739 ≥960 Extremamente elevado Vagos 532 480-959,9 Muito elevado Vale de Cambra 1257 ≥960 Extremamente elevado Valença 1234 ≥960 Extremamente elevado Valongo 1270 ≥960 Extremamente elevado Valpaços 648 480-959,9 Muito elevado Velas 98 60-119,9 Moderado Vendas Novas 71 60-119,9 Moderado Viana do Alentejo 350 240-479,9 Elevado Viana do Castelo 374 240-479,9 Elevado Vidigueira 54 60-119,9 Moderado Vieira do Minho 1216 ≥960 Extremamente elevado Vila da Praia da Vitória 136 120-239,9 Moderado Vila de Rei 90 60-119,9 Moderado Vila do Bispo 310 240-479,9 Elevado Vila do Conde 1605 ≥960 Extremamente elevado Vila do Porto 36 20-59,9 Moderado Vila Flor 165 120-239,9 Moderado Vila Franca de Xira 589 480-959,9 Muito elevado Vila Franca do Campo 27 20-59,9 Moderado Vila Nova da Barquinha 322 240-479,9 Elevado Vila Nova de Cerveira 471 240-479,9 Elevado Vila Nova de Famalicão 1857 ≥960 Extremamente elevado Vila Nova de Foz Côa 569 480-959,9 Muito elevado Vila Nova de Gaia 1082 ≥960 Extremamente elevado Vila Nova de Paiva 725 480-959,9 Muito elevado Vila Nova de Poiares 346 240-479,9 Elevado Vila Pouca de Aguiar 677 480-959,9 Muito elevado Vila Real 677 480-959,9 Muito elevado Vila Real de Santo António 149 120-239,9 Moderado Vila Velha de Rodão 0 <20 Moderado Vila Verde 878 480-959,9 Muito elevado Vila Viçosa 248 240-479,9 Elevado Vimioso 398 240-479,9 Elevado Vinhais 361 240-479,9 Elevado Viseu 426 240-479,9 Elevado Vizela 2523 ≥960 Extremamente elevado Vouzela 208 120-239,9 Moderado

Nove concelhos registaram mais de dois mil casos de infeção por 100 mil habitantes, segundo a taxa de incidência de casos acumulados nos últimos 14 dias divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Veja também: os concelhos de risco e as diferentes medidas que se aplicam

Segundo os mesmos dados, este grupo é composto pelos concelhos de Lousada (2.791 casos), Paços de Ferreira (2.533), Vizela (2.523), Guimarães (2.343), Freixo de Espada à Cinta (2.335), Felgueiras (2.221), Penafiel (2.108), Fafe (2.074) e Manteigas (2.029).

O boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS) mostra, no capítulo da distribuição geográfica dos casos confirmados por concelho e com base na incidência cumulativa a 14 dias (de 6 a 19 de novembro) que os concelhos de Lousada e Paços de Ferreira continuam a ter, tal como nos anteriores 14 dias, os valores mais elevados do país.

Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada”.

Portugal tem 213 concelhos com risco de contágio mais elevado por terem mais 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, um critério geral definido pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC).

No extremo oposto da tabela esta Vila Velha de Ródão e sete concelhos da Madeira e dos Açores sem registos de qualquer caso de infeção pelo novo coronavírus, são eles a Lajes das Flores, Lajes dos Pico, Madalena, Porto Moniz, Santa Cruz da Graciosa, São Vicente e Vila do Corvo.