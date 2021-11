Mais de 30 países e pelo menos seis grandes fabricantes de automóveis comprometeram-se, na COP26, a eliminar os carros a combustão globalmente até 2040 e, no máximo, 2035 nos principais mercados, para combater a crise climática.

De acordo com a presidência britânica da Cimeira do Clima, o Acordo de Glasgow sobre a Emissão Zero de Veículos será assinado esta quarta-feira por mais de 100 entidades, incluindo 31 países, embora os três maiores mercados - Estados Unidos, China e Japão - bem como Espanha, Alemanha e França, não vão aderir para já.

Mas pelo menos seis grandes fabricantes de automóveis - incluindo a Ford, Mercedes-Benz, General Motors e Volvo - comprometeram-se a trabalhar para eliminar gradualmente as vendas de novos veículos movidos a gasolina e diesel até 2040 em todo o mundo e até 2035 nos "principais mercados". Já a Toyota, Volkswagen e Nissan-Renault não aderiram à promessa.

Como representantes de governos, empresas e outras organizações com influência sobre o futuro da indústria automóvel e do transporte rodoviário, comprometemo-nos a acelerar rapidamente a transição para veículos com zero emissões para atingir os objetivos do Acordo de Paris", diz o documento.