A mulher do ex-banqueiro João Rendeiro foi, esta quarta-feira, detida pela Polícia Judiciária, na Quinta Patinho, em Cascais, no âmbito do processo Banco Privado Português (BPP).

Maria de Jesus Rendeiro deverá ser presente, ainda esta quarta-feira, a um juiz de instrução para aplicação de medidas de coação. O Ministério Público alega perigo de fuga e deverá pedir a apreensão do passaporte.

A mulher de Rendeiro é suspeita não só pela alegada conivência nos esquemas de branqueamento com negócios imobiliários mas também por, enquanto fiel depositária, ter permitido que o marido vendesse obras de arte que estavam apreendidas pela justiça, trocando as mesmas por outras que terão sido falsificadas, enganando a mesma justiça.

Na última sexta-feira, dia 29 de outubro, escusou-se a prestar declarações em audiência em tribunal, sobre o paradeiro das obras de arte, alegando não ter “condições psicológicas” para o fazer.

Maria de Jesus poderá ser acusada do crime de descaminho.

O antigo presidente do BPP, que em 28 de setembro foi condenado a três anos e seis meses de prisão efetiva num processo por burla qualificada, está em parte incerta, fugido à justiça.