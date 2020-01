O Tribunal Internacional de Justiça ordenou esta quinta-feira o governo do Myanmar a tomar todas as medidas possíveis para prevenir o genocídio do povo rohingya, uma minoria muçulmana sem pátria.

O presidente do comité de juízes, Abdulqawi Ahmed Yusuf, afirmou que o tribunal “mantém a opinião de que os rohingya continuam extremamente vulneráveis no Myanmar”, sublinhando que as medidas tomadas para proteger a comunidade minoritária são definitivas e criam obrigações legais ao governo.

O governo do Myanmar tem ainda de comunicar ao Tribunal Internacional de Justiça ,nos próximos quatro meses, quais as medidas que decidiu tomar para obedecer à ordem internacional.

Crianças rohingya num campo de refugiados (Bangladesh)

A decisão do Tribunal Internacional de Justiça de avançar com medidas concretas para prevenir o genocídio do povo rohingya é histórica e vai impedir que mais atrocidades sejam cometidas contra aquelas pessoas”, disse Param-Preet Singh, o diretor de justiça da Human Rights Watch.

O caso contra o governo do Myanmar foi apresentado ao tribunal internacional pelo governo da Gâmbia, em nome da Organização para a Cooperação Islâmica.

Desde 2017, mais de 700 mil muçulmanos de origem rohingya fugiram das suas aldeias em Myanmar para o Bangladesh devido à repressão dos militares birmaneses.

Uma equipa de reportagem da TVI esteve no Sul do Bangladesh, no maior campo de refugiados do mundo que acolhe um milhão de rohingyas. A reportagem conta a história de muitos que fugiram de Myanmar para sobreviver à limpeza étnica e à repressão militar do exército da antiga Birmânia.

A comunidade internacional, sobretudo a ONU, tem exortado a líder do governo birmanês, Aung San Suu Kyi - que até foi Nobel da Paz em 1991 - , a terminar com as perseguições à minoria muçulmana, frequentemente descritas como uma “limpeza étnica”.

Em dezembro, Suu Kyi disse ao tribunal internacional que o êxodo dos rohingya foi uma trágica consequência da resposta militar do Myanmar contra “ataques armados de insurgentes” daquela comunidade.

A Nobel da Paz pediu aos juizes para desistirem das acusações de genocídio e permitirem que o sistema de justiça do Myanmar lide com quaisquer abusos cometidos contra a minoria muçulmana.

Imagens de satélite mostram como aldeias da comunidade rohingya em Rakhine continuam a ser destruídas pelos militares do país, apesar de o governo ter prometido repatriar e proteger os refugiados que tiveram de fugir do país depois do início da escalada de violência.

THREAD: Our new report on current conditions in Rakhine State, Myanmar used open-source data & analysis of satellite imagery. Our findings cast doubt that current conditions will support a safe, dignified & sustainable return of Rohingya. Read it here👉 https://t.co/8soAp5zYGM pic.twitter.com/bOnvNkEc2D — ASPI Cyber Policy (@ASPI_ICPC) July 24, 2019

As imagens de satélite mostram que ao invés de reconstruirem as aldeias dos rohingya no estado de Rakhine, as autoridades de Myanmar têm-se focado na construção e no alargamento de campos de refugiados, que têm sido muito criticados pelas organizações de direitos humanos.

Os ativistas consideram que estes campos são “prisões ao ar livre” e que o objetivo dos militares não passa por repatriar os refugiados, mas por assegurar que não haja casas habitáveis para onde estes possam voltar.

Myanmar não reconhece a cidadania aos rohingya, que considera imigrantes bengalis, e sujeita-os a diferentes tipos de discriminação, incluindo restrições à liberdade de movimentos.