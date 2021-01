Marcelo Rebelo de Sousa admitiu uma segunda volta caso a abstenção nas eleições presidenciais do próximo domingo seja de 70%. Em resposta, Ana Gomes acusou Marcelo de ter andado "a desvalorizar estas eleições" e, por isso mesmo, ter trabalhado para a abstenção.

O facto de ter esperado até ao último dia para marcar a data das eleições e, portanto, não deixar muito espaço para se tomarem as alternativas que poderiam, nestas condições, permitir aos cidadãos votar. Não houve tempo, não houve espaço para isso".

A candidata entende que o atual Presidente da República "acordou" tarde demais, mas ainda assim é preciso fazer apelos para as pessoas irem votar.

O meu apelo, aqui concorrente com o de Marcelo Rebelo de Sousa, é que os cidadãos e cidadãs não obstante das tremendas restrições e da ansiedade e do medo face aos números aterradores da pandemia, exercendo a máxima responsabilidade no cumprimento das regras de segurança, não deixem de ir votar, porque efetivamente não ir votar é enfraquecer a nossa democracia".