Uma deputada escocesa foi detida pela polícia depois de ter admitido ter utilizado os transportes públicos quando estava infetada com covid-19. Margaret Ferrier já veio pedir desculpa por aquilo que considera ter sido um "descuido".

A parlamentar foi suspensa do grupo de trabalho do Partido Nacional Escocês, e alguns dos membros do partido, incluindo a primeira-ministra Nicola Sturgeon, já vieram pedir que a deputada se demitisse.

Segundo a BBC, a polícia escocesa disse que as acusações estão ligadas a uma "conduta imprudente".

Podemos confirmar que foi detida e acusada uma mulher de 60 anos por conduta imprudente", diz o comunicado da polícia.

O caso remonta a setembro, mas volta a ganhar novos contornos com esta detenção. Margaret Ferrier ainda pediu desculpa depois da ligação que fez de comboio entre Londres e Glasgow, mas a polémica já tinha estalado e acabou por se colar à deputada.

A deputada nunca sentiu mais do que sintomas ligeiros, e acabou por decidir fazer a viagem na mesma, ainda que sem realizar qualquer teste. Já em Londres acabou por ser diagnosticada com o novo coronavírus, mas não deixou de fazer a viagem de regresso mesmo sabendo do resultado do teste.

A conduta de Margaret Ferrier acabou por infringir aquilo que são as recomendações sanitárias das autoridades britânicas, naquele que é um dos países mais afetados pela covid-19 na Europa.