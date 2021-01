A apresentadora Fátima Lopes chegou a acordo com a TVI para cessar a colaboração que as duas partes tiveram ao longo dos últimos 11 anos.

A estação de televisão revela que estava em vista o início de um novo formato para as noites de fim de semana, com o nome “C’è posta per te”. A TVI informa que a apresentadora não que dar seguimento ao projeto nos moldes que lhe foram propostos.

Fátima Lopes estreou-se na TVI em setembro de 2010 à frente do programa “Agora é que conta” e, durante estes anos, apresentou grandes formatos como “Pequenos Gigantes” e “Let´s Dance”. Entre 2011 e 2021 conduziu o programa “A Tarde é Sua”.

A TVI regista, com muito apreço, todo o trabalho desenvolvido em antena ao longo destes anos e deseja a Fátima Lopes os maiores sucessos futuros", lembra o canal.