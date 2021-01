A indicação da Direção Geral de Saúde é ainda para o uso de máscara social mas, nos últimos dias, quer o Presidente da República, quer o primeiro-ministro, a ministra da Saúde e outros responsáveis têm preferido usar máscara cirúrgica com filtro.

Foi precisamente com máscaras FFP2, de nível hospitalar, que Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e Marta Temido visitaram esta terça-feira o Hospital das Forças Armadas que são consideradas pelos especialistas as que melhor protegem contra as novas variantes do vírus.

Ainda há pouco tempo, estes responsáveis apareciam em atos públicos com máscaras de pano.